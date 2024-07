Anche Taurianova Capitale Italiana del Libro ha preso parte agli Stati generali per la Lettura 2024, la manifestazione che il Cepell – Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura dedica dal 2021 alla rete dei Patti per la lettura e che si è svolta il 28 e 29 luglio nel Palazzo dell’Emiciclo dell’Aquila – Capitale della Cultura 2026.

Due giornate di incontri, tavole rotonde e riflessioni sulle politiche pubbliche per la lettura, che hanno visto susseguirsi gli interventi di importanti figure del panorama nazionale come il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l’attore Giorgio Colangeli. Al centro dei numerosi panel, moderati, tra gli altri da Adriano Monti Buzzetti, presidente del Cepell e Luciano Lanna, direttore del Cepell, il tema del Patto per la lettura, ormai requisito fondamentale per la concessione della qualifica di “Città che legge”.

Una questione molto cara alla città di Taurianova che già nel 2018 aveva sottoscritto il Patto, poi esteso nel 2023, avviando un programma di valorizzazione della lettura come risorsa strategica su cui investire e come valore sociale da sostenere, grazie alla collaborazione con diverse realtà attive sul territorio.

Durante l’evento, il sindaco di Taurianova Rocco Biasi e l’assessore alla Cultura Maria Fedele, anche direttore di Taurianova Capitale Italiana del Libro, hanno preso parte ad un panel che si è svolto sabato 29 a partire dalle ore 14,30, dal titolo “Buone pratiche e progetti per la lettura: una rete nazionale da potenziare”, moderato da Rossella Pace. Durante l’incontro sono intervenuti anche Oronzo Cilli, assessore Cultura di Barletta; Marco Fioravanti, Sindaco Ascoli Piceno e Presidente Anci Marche; Annarosa Mattei, scrittrice, già responsabile Scuola Cepell; Andrea Palombi, ADEI; Fiammetta Terlizzi, bibliotecaria, già Direttrice Biblioteca Angelica; Antonio Tomassone; Sindaco di Pietracatella CB; Fulvia Toscano, Direttrice artistica Naxos legge.

Nella mattinata di sabato, anche Pierfranco Bruni, scrittore e presidente della Commissione Capitale Italiana del Libro 2024, durante il suo intervento nell’ambito del panel “Verso L’Aquila Capitale della Cultura 2026: presentazione del nuovo numero di Città che legge”, ha a lungo parlato del progetto di Taurianova Capitale del Libro esprimendo la propria soddisfazione per la programmazione portata avanti dalla cittadina calabrese.

La manifestazione ha rappresentato un’importante occasione per fare rete e creare nuove sinergie nell’ottica della promozione della lettura come strumento di coesione tra realtà territoriali diverse, che per il 2024 ha voluto puntare l’attenzione sul ruolo centrale delle Regioni nella programmazione delle politiche per la lettura.