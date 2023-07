Il comunicato social nella sua pagina Facebook:

“ALLERTA ENERGIA ELETTRICA

Buongiorno a tutti.

Sono in continuo contatto telefonico con il portavoce Enel che mi ha segnalato guasto importante sulle cabine di Amato e San Martino. Stanno arrivando con i gruppi elettrogeni. Per le 9 pensano di ripristinare energia. Tuttavia il protrarsi del caldo estremo sta determinando prooblemi di questo genere (si fondono i cavi per il calore e il sovraccarico) in tutto il Meridione, soprattutto Calabria e Sicilia. Problemi che noi abbiamo già avuto nelle settimane scorse, e sono stati risolti, grazie al tempestivo intervento dell’ Enel, anche su alcune linee di alimentazione delle nostre sorgenti idriche, che al momento reggono.

Pertanto, vi invito a fare un uso moderato dell’energia elettrica, evitare di far uscire anziani e bambini e soprattutto a segnalare qua o in comune, ogni eventuale disservizio di alimentazione elettrica.”

Telefono 0966618008.