Continua la questione sul trasferimento degli uffici dell’Asp di Reggio Calabria da Palmi a Taurianova. Mentre il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio il 30 settembre scorso con un video social aveva annunciato “con soddisfazione” che gli uffici sarebbero rimasti a Palmi,poche ore fa il sindaco di Taurianova Roy Biasi, sempre nella sua pagina social annuncia di aver recepito il protocollo d’intesa con l’Asp, cedendo a titolo gratuito i locali siti nel Rione Bizzurro, sede del Centro vaccinale.

Di seguito quanto scritto dal sindaco Biasi:

“Abbiamo provveduto con la delibera 149 del 5.10.2021, a recepire il protollo d’intesa con il quale il Comune di Taurianova condede all’Asp di RC, in uso gratuito, i locali di Largo Bizurro, attualmente adibiti a centro vaccinale, per il trasferimento di uffici amministrativi e servizi socio-sanitari a favore dei cittadini del comprensorio.

Una Bella notizia per la nostra Città, che volevo condivedere con tutti Voi”.

Attendiamo adesso la reazione di Ranuccio, ma soprattutto qual è la verità? Saranno trasferiti a Taurianova o resteranno a Palmi? Ovviamente come abbiamo scritto più volte, speriamo che, dopo anni di saccheggio degli uffici della nostra città a partire dagli anni novanta con il nosocomio, ci sia un ritorno di Taurianova come centro nevralgico della Piana.

(GiLar)