Carissimi cittadini, avevamo sperato fino all’ultimo momento che le voci in merito​ all’ennesima​ “becera”​ trovata​ (per essere garbati)​ dell’Amministrazione​ Comunale​ targata Biasi/Caridi, di rendere la Via Principessa di Piemonte a senso unico di marcia​ fosse solo una simpatica ed ironica​ barzelletta.Aver​ invece appreso che purtroppo si trattasse di realtà, ci ha lasciati sgomenti e sbigottiti.​ In più occasioni​ nelle sedi istituzionali,​ avevamo​ palesato​ le nostre preoccupazioni in merito all’operato dell’attuale​ Amministrazione,soprattutto per quanto riguarda il versante​ dell’ economia locale​ abbandonata a se stessa, così come nell’occasione di alcuni​ affidamenti​ diretti ritenuti da noi inopportuni, sopratutto essendo il comune in pieno dissesto finanziario, causato da debiti pregressi;​ ora con​ questa nuova​ perla di saggezza di chi gestisce la viabilità potrebbe essere dato​ il colpo finale a piccole attività​ già duramente colpite dalla pandemia.​ La cittadinanza oggi, conclusi i periodi di slogan e promesse deve prendere atto che di concreto c’è ben poco.

Questa amministrazione​ comunale​ non​ ha inteso minimamente ascoltare le esigenze di chi abita nelle zone interessate.

Non è questo secondo noi il modo giusto e corretto di fare politica. Non è ignorando la gente che si costruisce una città migliore.

Cogliamo l’occasione per chiedere​ all’Amministrazione​ un​ dietrofront ed andare incontro a quelle che sono le richieste della maggioranza di chi vive e lavora nelle zone interessate.

Fratelli d’Italia è accanto alla gente che sta protestando per questa scelta​ politica​ non gradita.

I consiglieri comunali​

di Fratelli d’Italia

Filippo Lazzaro

Daniele Prestileo