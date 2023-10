Oggi vogliamo affrontare una questione che tocca da vicino ogni cittadino di questa

comunità: la NON POTABILITÀ dell’acqua che scorre nei nostri rubinetti. Questa non è solo

una questione di praticità, ma una questione di vita e salute per ogni membro di questa città.

L’acqua è un diritto fondamentale, e l’amministrazione comunale ha il dovere di garantire a

ciascuno di noi l’accesso a un’acqua pulita e sicura.

Dalle ore 12:00 del giorno 05/11/2023, in P.zza Italia, i sottoscritti Consiglieri comunali,

inizieranno una RACCOLTA FIRME allo scopo di attivare una azione legale per ripristinare

criteri di giustizia ed equità in merito all’accertato inadempimento dell’amministrazione

riguardo la NON POTABILITÀ DELL’ACQUA.



La stessa azione avrà come obiettivo l’ottenimento della RIDUZIONE DEL

CORRISPETTIVO fino al 50% del canone previsto per tutto il periodo in cui non è stata

fornita alla cittadinanza acqua sicura e potabile.

I MODULI SARANNO DISPONIBILI E COMPILABILI DA LUNEDÌ 30 OTTOBRE.

I Consiglieri comunali

Fabio Scionti Filippo Lazzaro

Raffaella Ferraro Daniele Prestileo

Simone Marafioti