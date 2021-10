Di seguito la comunicazione del Comune:

“Si avvisano gli utenti che a causa di un intervento elettrico, da parte della società ENEL nella zona di Via Cappucini/Calvario, si potranno verificare interruzioni nella distribuzione di acqua potabile nel Rione Radicena.

Il servizio riprenderà regolarmente non appena sarà riattivata la fornitura elettrica degli impianti comunali.

Ci scusiamo per il disagio.”