Si avvisa la cittadinanza che, a causa delle intense precipitazioni che hanno colpito il territorio comunale e limitrofo, si sono verificate delle infiltrazioni nella falda, che stanno provocando intorbidimento dell’acqua.

Stiamo monitorando il livello delle infiltrazioni e, al momento, l’inconveniente sembra limitato alla sola parte alta della città. Sarà nostra cura aggiornare i cittadini sull’evoluzione del problema e a dare nitizia non appena verranno ripristinate le normali condizioni.

L’alternativa sarebbe stata sospendere l’erogazione ma si è optato per mantenerla attiva, in attesa della normalizzazione della situazione.

Si consiglia, comunque, di non utilizzare l’acqua corrente per scopi alimentari.