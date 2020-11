Ho appreso dell’ennesimo atto vandalico nella nostra villa comunale, atto doppiamente vile perché va a colpire i nostri bambini, e mi auguro sia solo una coincidenza, che sia accaduto proprio a ridosso della Giornata Mondiale per i diritti dei bambini e degli adolescenti Unicef. Da assessore alla legalità e alla sicurezza prendo atto del lungo percorso ancora da fare per ripristinare quel profondo senso civico che sembra essere ormai svanito nel nulla. Il Comune provvederà ad inviare tutti gli atti alla Procura della Repubblica e quanto prima attiverà gli strumenti di videosorveglianza.

Questo stato di inciviltà non è più tollerabile, sono atti questi che vanno condannati e severamente puniti. È necessario comprendere che ciò che è pubblico non è un bene di nessuno ma è un bene di tutti. E tutti dobbiamo proteggerlo e custodirlo.

Ripristineremo quanto prima le giostrine, per regalare ancora momenti sereni ai nostri bimbi.

Ringrazio il responsabile del progetto “Tutti in Gioco”, Teodoro Panza, per la tempestiva segnalazione e per l’impegno che quotidianamente mette nella tutela dei diritti dei bambini

Bruttissimo atto vandalico nella Villa Comunale A. Fava di Taurianova proprio nella giornata dei diritti dell’infanzia e adolescenza.

La scoperta della distruzione delle giostrine inclusive è avvenuta questa mattina da parte di Teodoro Panza, referente cittadino del progetto Tuttingioco. Tempestiva la denuncia al Comune di Taurianova che ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica.

NOTA PRESIDENTE DELLA CONSULTA

Il presidente della Consulta delle Associazioni, Filippo Andreacchio, ha parlato di “attacco alla civiltà” e ha affermato che “a distanza di poco tempo dal danno subito alla Little Free Library Taurianova #35929, un nuovo atto vandalico, in pieno centro, deve sollecitare tutti a non abbassare la guardia verso un vandalismo che ferisce particolarmente in questa giornata”.

“Non lo so – continua Teodoro Panza, impegnato da anni al progetto Tuttingioco – se questi atti bisogna leggerli come atteggiamenti di sfida ai quali non ci piegheremo, o più semplicemente tristi vigliaccate, certamente però sono attacchi al patrimonio educativo, inclusivo e sociale della nostra città”.

Per innalzare il livello di sicurezza e allo stesso tempo scoraggiare vigliacchi atti vandalici è sempre più urgente dunque l’attivazione del sistema di video sorveglianza già installato presso la Villa Comunale e non ancora funzionante, oltre a tessere una rete di alleanze educative sempre più necessarie.