In ambito alle iniziative previste per la transizione al digitale, direzione verso la quale questa Amministrazione punta su impulso dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e secondo le previsioni del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020/2022, si annuncia l’avvio di un ulteriore servizio, erogato in modalità on-line, attraverso il proprio sito web istituzionale: il “cassetto tributario comunale”, integrato nel portale dei pagamenti on-line.

Grazie a questa innovativa modalità, ogni contribuente potrà accedere alla propria area ed in completa autonomia, verificare le proprie posizioni ed effettuare i pagamenti, sia attesi che spontanei (servizi a domanda individuale), tramite il canale PagoPA, comodamente attraverso i propri dispositivi (PC, tablet o smartphone), autenticandosi ai servizi attraverso il sistema pubblico di identità digitale SPID.

Il portale, con i primi servizi disponibili, è già attivo e raggiungibile dal menù “Servizi Online” o attraverso il banner dedicato alle piattaforme abilitanti del sito comunale www.comune.taurianova.rc.it. La connessione è basata su protocollo https (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer – Protocollo di trasferimento per ipertesti sicuro), tutti i dati degli utenti sono protetti e crittografati per tutelare al meglio la loro integrità e privacy.

Questa ulteriore iniziativa aggiunge un nuovo tassello al panorama dei servizi già attivati e orientati a sviluppare il concetto di Cittadinanza Digitale. Ciò anche al fine di promuovere i nuovi Diritti Digitali, grazie all’esercizio dei quali diventerà più semplice e versatile accedere ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione. Spostare i dati e non le persone significa favorire, in particolare nel periodo pandemico, l’attuazione delle norme di prevenzione del contagio e la salvaguardia della salute oltre ad azzerare i tempi di attesa e gli spostamenti.

Il portale del cittadino è in continua evoluzione e sarà arricchito di nuove funzionalità e servizi al fine di produrre gli effetti auspicati dai principi ai quali l’azione amministrativa si ispira: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, imparzialità che favoriscono il rapporto tra Pubblica Amministrazione e Cittadino.