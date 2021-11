L’ex assessore Francesco Sposato arrestato nell’operazione della DDA denominata “Terramara- Closed”, nel dicembre del 2017. Lo stesso era accusato dalla DDA di essere il punto di riferimento di un’importante cosca di ‘ndrangheta di Taurianova. Sposato che si è fatto oltre due anni di carcere, è stato assolto per non aver commesso il fatto.

Una vicenda che a suo tempo aveva destato scalpore nell’opinione pubblica trattandosi di un uomo politico impegnato nell’amministrazione locale. Dunque per Sposato c’è la riabilitazione totale dopo quattro anni di calvario.

Francesco Sposato era stato già assolto nel rito immediato in via definitiva senza che la procura si appellasse, l’ex assessore rispondeva solamente per uno stralcio del processo relativo alla bomba nell’auto dell’ex sindaco di Taurianova Fabio Scionti ed anche in questo caso è stato assolto.