All’esito dell’istruttoria dibattimentale il Tribunale Collegiale di Palmi ha mandato assolti perché il fatto non sussiste, Zagari Pasquale (difeso dagli Avv.ti Guido Contestabile e Filippo Strangi), Russo Gianfranco (Avv. Girolamo Albanese) e Russo Rita (Avv. Daniela Borgese), accusati di intestazione fittizia di beni.

La vicenda riguarda il bar-tabacchi “Crema e Cioccolato” di Taurianova, che secondo l’ipotesi di accusa era da riferirsi allo Zagari, piuttosto che al reale titolare Russo Giovanni, giudicato separatamente.

All’esito del giudizio è stata integralmente accolta la tesi delle difese, che attraverso l’analitico approfondimento delle intercettazioni e dei documenti, hanno dimostrato che l’attività in questione appartiene al suo effettivo titolare e non a terzi.