Con Determina dirigenziale n. 399 del 24/05/2021 a firma del Responsabile dell’Ufficio tecnico arch. Antonino Bernava è stato approvato il progetto definitivo del “Cinema-Teatro” che dovrà realizzarsi nell’Auditorium dell’Istituto “F. G. Careri”.

Il progetto nasce dai cosiddetto “Patto per il Sud” e dal finanziamento di 900 mila euro ottenuti all’epoca dell’Amministrazione di Fabio Scionti e adesso portato avanti dall’Amministrazione uscita vittoriosa alle urne dell’autunno scorso guidata da Roy Biasi.

Dopo alcune polemiche accadute nell’ultimo Consiglio Comunale dove ci sono diverse rivendicazioni sulla paternità del “Cinema-Teatro”, tra l’ex sindaco Fabio Scionti e l’attuale primo cittadino Roy Biasi, dove alla fine è prevalso il buonsenso tra vari meriti i quali si sono risolti come per il Palazzetto dello Sport, dove alla fine il taglio del nastro sarà fatto congiuntamente e ciò dimostra che quando la buona politica e il giusto riconoscimento dell’onestà intellettuale prevale, ci sarà sempre un passo avanti per una civiltà democratica matura.

E come ci insegnò lo scrittore Dino Basili (il quale è vivo e vegeto), e per fare un tocco culturale (senza selfie), abbiamo anche noi fatto un cambio di aggettivo nel lieto fine delle favole: “vissero flessibili e contenti”.

(GiLar)