Un’anziana donna è stata soccorsa dagli Agenti delle Volanti del Commissariato di Taurianova. In particolare gli uomini sono intervenuti presso l’abitazione della donna che versava in precarie condizioni di salute a seguito della segnalazione giunta sull’utenza 113 da parte della nipote.

Giunti sul posto, accertata la gravità della situazione e la mancanza di un’ambulanza prontamente disponibile, adottando le cautele del caso, gli Agenti hanno trasferito l’anziana sull’autovettura di un familiare ed, utilizzando tutti i dispositivi di emergenza, l’hanno scortata presso l’ospedale civile “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena.

Dopo le prime cure, la donna, colta da ictus cerebrale, è stata trasferita, con urgenza, presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

L’intervento degli Agenti della Polizia di Stato ha permesso di ridurre notevolmente i tempi di attesa alla donna che, in questi casi, possono avere conseguenze ben più gravi.