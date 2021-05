Ci sono altri positivi tra gli sudenti a Taurianova e per trali motivi il sindaco Roy Biasi ha emanato due ordinanze di chiusura di tre scuole per evitare la diffusione del virus.

Si tratta della scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado del dell’Istituto comprensivo “Sofia Alessio – Contestabile” nel plesso di San Martino e poi la terza classe, sezione A, della scuola primaria “Monteleone – Pascoli”. Con Ordinanza n. 34 dell’8 maggio 2021.

Per la prima la chiusura è fino al 17 maggio, mentre per la seconda fino al 18 ed infine la terza fino al 20. Gli alunni. Sia gli insegnanti che tutto il personale scolastico sono già in quarantena.