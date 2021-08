L’Associazione “Risorse” ha il piacere di presentare RESTART, il festival della musica dal vivo, delle rassegne

letterarie e del food & drink, organizzato in collaborazione con “Mammalucco Associazione Multiculturale”.

Il nome della manifestazione vuole essere un auspicio, un monito, una speranza, una scossa di energia per

ripartire, restituendo centralità alla musica, alle arti, alla letteratura ed ai sapori della nostra terra.

Il programma della manifestazione si articola in tre serate, caratterizzate da una prima parte dedicata alla

rassegna letteraria e da un secondo momento dedicato alla musica.

In particolare:

Mercoledì 11 agosto

Alle ore 19:00, Mimmo Lucano – politico e attivista, tre volte sindaco di Riace – presenterà il suo libro “Il

fuorilegge. La lunga battaglia di un uomo solo”, edito da Feltrinelli Editore. Parteciperà al dibattito Nino

Quaranta, Cantautore e Contadino, presidente della Cooperativa Impresa Sociale “Della Terra – Contadinanza

Necessaria”.

Il giornalista Antonino Raso modererà il dibattito.

A seguire, alle ore 22:30 si esibirà in Live concert Nino Quaranta ed il suo “Maniera d’Autore trio”.

Giovedì 12 agosto

Alle ore 19:00, l’autore Antonio Salvati presenterà il suo libro “Pentcho”, edito da Castelvecchi; l’autore

Michele Caccamo, invece, presenterà il libro “Fili di rame e d’amore. Dal diario inesistente di Anna Coleman”,

edito da Elliot.

Il dibattito sarà moderato da Gloria Vocaturo.

Alle ore 22:30, i Lorem – gruppo musicale taurianovese composto da Domenico Perri, Paolo Gattuso, Davide

Scattarreggia e Matthias Formica – si esibiranno in Live Concert.

Venerdì 13 agosto

Alle ore 19:00, il rapper Kento presenterà il suo libro “Barre: Rap, sogni e segreti in un carcere minorile”, edito

da Minimum fax. L’autore dialogherà con Filippo Andreacchio.

A seguire, alle ore 22:30, Kento e Mad Simon si esibiranno in live concert.

Durante la tre giorni, saranno allestiti vari stands per la degustazione di vini, di prodotti tipici calabresi e di

birre artigianali in collaborazione con: Calabria Taste Experience, Romano Birrificio Artigianale, Cantine

Caccamo, Alkemist, Cantina Campana.

Tra gli sponsor dell’iniziativa: Phone Assist, I Divini Piaceri, Pane e Fantasia, Dott.ssa Miriana Caruso, MD

Discount, Il Domani Onlus, Agostino Ascone, Parco Commerciale La Cometa.

Altre informazioni ed aggiornamenti saranno pubblicati sulle pagine social dell’Associazione Risorse

(Facebook: @risorse.futuro – Instagram: @associazione.risorse).