Con la delibera di Giunta n. 94 del 12 luglio 2022, sono stati approvati gli eventi denominati “Carnevale estivo” e “Notte rosa”, su proposta dell’assessore agli eventi Massimo Grimaldi.

Il primo si terrà nei giorni dall’11 al 14 agosto, mentre la data per il secondo evento, “verrà data successiva comunicazione”.

Da come si legge nella delibera “per la realizzazione del programma, il cui costo complessivo presumibile è

quantificabile in euro 23.000,00 verranno utilizzate risorse del bilancio comunale”.

Di seguito la delibera (clicca per aprirla):

carnevale estivo e notte rosa