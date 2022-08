Il teatro sarà protagonista in questo scorcio di fine estate a Taurianova con la rassegna “1 2 3 Teatro Summer Edition”, a cura dell’assessorato alla cultura guidato da Maria Fedele.

Il programma culturale prevede tre appuntamenti che si terranno rispettivamente il 30 agosto, 4 settembre e si concluderà il 10 settembre, con orario unico alle ore 21.30.

Si inizia il 30 agosto con “La signora Genesia” di Elena Garu che sarà anche l’attrice protagonista dell’opera teatrale. L’opera descrive una casalinga molto particolare in quanto utilizza l’ironia in ogni sua faccenda. La stessa si presenta anche burbera specialmente con gli uomini che hanno bisogno di una raddrizzata.

Il secondo appuntamento, il 4 settembre, è con ¬“La compagnia del Teatro del Carro” con l’opera teatrale “I luoghi che vorrei” con Anna Maria De Luca, Luca Maria Michienzi, Amalia Lostumbo e Francesco Gallelli e con la regia di Luca Maria Michienzi.

Si tratta di un “percorso poetico” ideale per borghi storici ed è una sorta di viaggio alla scoperta della vera essenza della Calabria. Lo spettatore riconoscerà le sue radici e la sua cultura e toccherà argomenti come natura, paesaggio, famiglia e comunità, sogno e realtà.

Terzo e ultimo appuntamento sarà il 10 settembre con “Il menù di Re Artù”, tratto dal testo originale di Marco Zoppello e con la regia di Renzo Pagliaroto. Saranno protagonisti Tino Calabrò, Stefano Cutrupi e Silvana Luppino.

È uno spettacolo teatrale consigliato ai ragazzi, ma anche interessante per un pubblico adulto, un viaggio attraverso i Cavalieri della Tavola rotonda considerati non più eroici, con un Re Artù grassone pigro e viziato e un Lancillotto abile mangiatore di biscotti al volo, mentre il Mago Merendino, il giovane stregone di corte, è un cultore del fastfood che ha messo tutti all’ingrasso e ribattezzato la Tavola Rotonda “Tavola’s Rotonda’s”.

Una storia divertente che affascinerà i presenti rendendo interessante e goliardica una leggenda.

Appuntamento quindi nella tre giorni taurianovese dove la cultura combacia con il teatro e dove l’essenza del sapere si sposa con la curiosità di assistere a tre opere teatrali che già dalle premesse si presentano interessanti e protagonisti per un fine estate all’insegna della cultura teatrale.