Duro affondo contro l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi del consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia, Daniele Prestileo nel suo profilo social. Di seguito il testo integrale:

“In un paese “normale”, i cittadini, se sapessero che per colpa dei propri amministratori, una parte della città vive da mesi in totale assenza idrica, la restante parte usa da almeno un mese (ovviamente il tempo è molto più esteso), acqua zozza e, al momento tantissima gente ha anche avuto infezioni, si indignerebbe, scenderebbe in piazza e li prenderebbe a calci nel sedere.

Qui invece, gli amministratori, invece di vergognarsi e chiedere scusa (io al loro posto non avrei dormito nemmeno la notte per la coscienza sporca come l’acqua che ci hanno fatto usare), con arroganza fanno anche i buffoni.

Io col collega abbiamo stanato un problema (ovviamente la cosa è molto più grave e lo dimostreremo), che tocca la salute pubblica.

Sono consapevole che non volete guastarvela con nessuno. Ma se ai vostri figli, alle vostre famiglie (e anche a voi stessi), non crea problemi che avete bevuto dal gabinetto per (almeno da ciò che è documentato), un mese, continuate cosi. Noi ci abbiamo messo la faccia per la vostra rabbia, per far sapere a chi di dovere.

Ovviamente, i cittadini facciano la loro parte, non solo criticando noi, che potremmo fare di più, ma contro chi della salute pubblica se ne sbatte altamente.

A breve vi spiegherò anche altro. Quando si improvvisa è così.

Usato sicuro? No, io amo il nuovo.”