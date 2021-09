Tutta Taurianova abbraccia la sua Enza Petrilli! Un bagno di folla ieri sera al suo arrivo in città dopo lo straordinario risultato alle Paralimpiadi di Tokyo con la conquista della medaglia d’argento nella specialità del tiro con l’arco. Una medaglia che vale tanto, sia umanamente che moralmente.

Una medaglia conquistata con sacrifici immensi e che per un pelo non è stata d’oro contro una grande campionessa in finale. Ma Enza è molto di più, è un orgoglio della città, è un simbolo di grande speranza.

Già da qualche giorno nei social veniva fatto girare il messaggio anticipando l’arrivo della campionessa a Taurianova e ieri la sua città non l’ha delusa, accogliendola con una grande abbraccio.

Una vera e propria emozione indescrivibile e parole, ma noi cerchiamo di essere “vicini” e farle sentire la nostra presenza e l’interesse per una grande donna che ci ha reso orgogliosi di essere taurianovesi.

Ad accoglierla anche il sindaco della città Roy Biasi e tutta la sua Amministrazione, insieme al presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì, i quali hanno speso parole di grande elogio nei confronti della campionessa di Taurianova.

Noi abbiamo voluto dedicare queste poche righe senza tanti clamori di retorica e senza frasi costruite e di facile consenso, troppo facile. Noi abbiamo dato lo spazio che Enza meritava durante il suo percorso olimpico e l’abbiamo fatto con grande orgoglio e lo faremo sempre. Noi vogliamo dire solo una cosa ad Enza, ti vogliamo bene!

(GiLar)