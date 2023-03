Una partecipazione massiccia di appartenenti alle forze dell’ordine per ricordare la strage di Razza’ di Taurianova. Dal Prefetto di Reggio Calabria, al Questore, al comandante provinciale della guardia di finanza, la capiteneria di porto di Gioia Tauro una delegazione dei vigili del fuoco, oltre ad una numerosa delegazione della associazione dei carabinieri in pensione guidata dal presidente, alti magistrati della procura di Palmi e Reggio i vertici della direzione antimafia. Presente al gran completo l’amministrazione comunale di Taurianova con in testa il sindaco Roy Biasi. Tanti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. Al corteo presenti le scuole cittadine con i rispettivi dirigenti scolastici. La strage di Razza’, dopo tantissimi anni suscita grande commozione tra la gente della città, un eccidio che nessuno dimentica. Il coraggio dei carabinieri che non si sono girati dall’altra parte, ed armi in pugno sono morti per difendere la democrazia del Paese. A fare l’onore di casa il capitano Gaetano Borgese e tutta la compagnia di Taurianova.