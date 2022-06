Dopo tre anni di stop Covid a Taurianova si rivive il raduno delle mitiche Fiat 500 colorate a festa (la moda passa……la 500 resta).

L’evento è organizzato con grande grinta e passione dal club locale del presidente Salvatore Alessi.

La manifestazione si svolge Domenica 3 luglio e si prevede un gran numero di partecipanti provenienti da tutta la Calabria e la Sicilia, e per l’occasione due equipaggi provenienti da Milano ed una giovane coppia addirittura da Tallin capitale dall’Estonia. Eccezione quest’anno la partecipazione come ospiti di auto d’epoca.

Il raduno e quindi il concentramento ed esposizione delle vetture sarà in via Senatore Loschiavo dalle ore 8.00

alle 10.30 con la presenza del Sindaco Roy Biasi e dell’Amministrazione locale, subito dopo la partenza e il giro per le vie di Taurianova.

Alle ore 18 si ritorna in piazza dove verrà organizzata una mini gimkana con birillata ed ostacoli.

Infine alle ore 19 premiazioni gimkana saluti e ringraziamenti.