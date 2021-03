DAL TEATRO ALLA TV AI TEMPI DEL CORONAVIRUS ANCHE LA DANZA SI REINVENTA E TROVA LA SUA DIMENSIONE QUESTA VOLTA NON PIÙ DIETRO UN SIPARIO MA ALL’ INTERNO DI UNO STUDIO TELEVISIVO

IL FOCUS DI TAURIADANCE NON CAMBIA :METTERE IN MOSTRA IL PROPRIO TALENTO IN QUELLO CHE SI E’ RICONFIGURATO COME UN TALENT FATTO DI ASSOLI,PASSI A 2 E GRUPPI .

AD AVERE LA MEGLIO DURANTE LA DIRETTA DELLA FINALISSIMA TRASMESSA SU DANCENOW TV SABATO 13 MARZO DAGLI STUDI NIUTEK DI ROMA LA GIOVANE ASIA ORLANDO A CUI D’ANDATO IL PREMIO TALENTO CON DUE BORSE DI STUDIO ANNESSE DEL VALORE DEL100%.

IL PREMIO MIGLIOR CATEGORIA E’ STATO ASSEGNATO ALL’ ESIBIZIONE DAL TITOLO “VAI LA” ESEGUITA DA VALENTINA E BENEDETTA MORELLO. UNA KERMESSE ORMAI BEN CONSOLIDATA NEL PANORAMA DEI FESTIVAL DI DANZA DI TUTTA ITALIA E CHE VEDE NEL SUO GIOVANE DIRETTORE ARTISTICO ROCCO GRECO LA SUA PUNTA DI DIAMANTE. OLTRE 350 I PARTECIPANTI PROVENIENTI DA TUTTO LO STIVALE CHE HANNO ADERITO A QUESTA SPECIAL EDITION SCRITTA DALLO STESSO GRECO E DALLA BALLERINA PARTENOPEA ROSSELLA LUBRINO,CONDOTTA DA GIANLUCA SCOPELLITI ..ECCEZIONALE IL PARTERRE DI GIURATI COMPOSTO DAL BALLERINO DI BALLANDO CON LE STELLE SAMUEL PERON, L’ EX INSEGNANTE DI AMICI MAURA PAPARO,L’ URBAN DANCER EMANUELE BATTISTA E CRISTINA AMODIO,DANZATRICE DEL TEATRO ‘ ALLA SCALA’ DI MILANO…CHIUSI I BATTENTI DI QUESTO TALENT SHOW A CUI LAVORA ANCHE ROSARIO DI GIORGIO, SI PENSA AL ROMA DANCE CHE SI SVOLGERA’ A MAGGIO E AL CAMPUS ESTIVO DI FINE AGOSTO IN CALABRIA.