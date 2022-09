Dopo aver salutato e ringraziato il Dirigente scolastico, ing. Pietro Paolo Meduri, per il lavoro svolto, nell’ IC SOFIA ALESSIO – CONTESTABILE c ‘è ancora aria di festa. La comunità scolastica ha accolto con un caloroso benvenuto la Dirigente, Dott.ssa Maria Concetta Muscolino, che quest’anno avrà l’onore/onere di dirigere entrambi gli istituti comprensivi del territorio comunale. Con grande competenza e professionalità, la Dirigente ha avviato i lavori preliminari, instaurando sin dal primo istante rapporti di collaborazione con tutto il personale docente e non docente, in un clima di apertura e disponibilità. Il mondo della scuola ha bisogno di Dirigenti appassionati e di spessore, pronti a mettersi al servizio dell’utenza per garantire la qualità di un ambiente che deve essere un “faro”, un punto di forza, il motore pulsante della vita dell’ intero territorio.

AUGURI!

Pronti a ripartire con grinta e determinazione, certi che soltanto lavorando INSIEME, così come ha sottolineato più volte la Dirigente Muscolino, si potrà promuovere la cultura e conseguire gli obiettivi prefissati.

La Dirigente M. Concetta Muscolino con le docenti vicarie, M. Pia Sigilli e Stefania Sorace: