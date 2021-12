L’Avvocato Luigi Mamone,di Taurianova,in una fredda giornata di Dicembre,in questo tempo di false speranze e attese disattese,in questo tempo di miseria e solitudini,di sentimenti fluidi,è volato in cielo.Scompare uno dei più grandi giornalisti calabresi.Luigi Mamone,classe, 1959 è stato un protagonista del suo tempo.

Marito affettuoso e padre di tre splendidi ragazzi,Avvocato,politico,già Assessore al Comune di Taurianova ,scrittore e giornalista stimato ed apprezzato da tutti.Attualmente era Direttore della web Taurianova tv e firmava il mensile cartaceo “Il Corriere della Piana”. In primo piano nelle battaglie per la libera informazione e artefice della nascita delle prime emittenti televisive. Scrittore e poeta e proprio il 7 novembre aveva presentato nella sua Città l’ultimo lavoro “Gli ultimi canti di Shangri-La”che diventa ora ,il suo testamento letterario e per alcuni aspetti anche profetico perché, proprio in questa occasione, Luigi mi ha testimoniato che ha voluto raccontare la sua storia e “ le storie di chi ha combattuto e che alla fine resta sconfitto”.

Ma Luigi era un uomo che amava Taurianova ed era ricco di grande umanità e pronto ad aiutare le persone in difficoltà.

Luigi Mamone lascia un vuoto incolmabile per la comunità e per tutti quelli che lo hanno conosciuto e che in questo momento si stanno stringendo attorno alla sua famiglia.

Buon viaggio grande uomo e amico sincero sei stato per me una guida e un esempio che mi accompagnerà per sempre. Aldo Polisena

Redazione Taurianovatv

Lo scrittore A. Condrò, esprime il suo cordoglio per la perdita dell’amico Luigi Mamone.

Il tragico nunzio sconvolge e ammanta di tristezza la nostra comunità.

Una perdita che lascia un vuoto enorme nel cuore di chi ti ha amato e apprezzato.

La tua statura morale, professionale, umana, rimarrà indelebile nella memoria di noi tutti.

Il tuo impegno poliedrico, in questa vita, è stato sostrato concreto, formante, per chiunque abbia avuto privilegio della tua amicizia.

Tu non sarai dimenticato. Giammai!

Tu sarai ricordato, citato, menzionato. Sarai riferimento culturale, professionale, per la nostra comunità.

Taurianova non dimentica mai i suoi figli più illustri.

Ciao Luigi.

Tonino Condrò.