Una sciame sismico ieri ha interessato il Cosentino con tre scosse di terremoto verificatesi in maniera successiva, la prima di magnitudo 3.0, la prima alle ore 22:00 con epicentro a Acri. La profondità è stata stimata a circa 12.3 Km. Le altre due scosse, entrambe di magnitudo 2.1, sono state registrate dai sismologi dell’INGV alle 22:01 e 22:21 e sono avvenute ad una profondità di 12 e 13 chilometri. Soprattutto la prima scossa è stata nitidamente avvertita dalla popolazione anche nei comuni vicini all’epicentro. Non si sono registrati danni a cose o persone.

Il sindaco di Acri, Pino Capalbo, sui social ha rassicurato i concittadini, “In via prudenziale, è stato avvisato il personale reperibile qualora si dovesse rendere necessario l’apertura del Centro Operativo Comunale. La situazione è al momento tranquilla e non desta preoccupazioni”.