Ennesimo atto incendiario nella notte nel cuore del centro storico di Rossano, un’auto è andata a fuoco in piazza Grottaferrata, a due passi dalla chiesa di San Nilo, distruggendo altre tre auto che erano parcheggiate nei pressi. Il fatto è avvenuto attorno alle 2 e sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni. Proprio grazie all’intervento degli agenti dei Vigili del fuoco è stato evitato che le fiamme si propagassero oltremodo con il rischio di mandare a fuoco l’antico patrimonio storico e immobiliare della zona. Da i primi rilievi pare non si sia riusciti a risalire alla causa che ha innescato le fiamme e sul posto non sarebbero state rinvenute tracce di dolo.