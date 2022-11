L’iniziativa è stata messa in campo, a tre anni dallo scomparsa del leader socialista,dall’Amministrazione Comunale di Maropati,dall’Associazione “Culturale Alioscia” e in accordo con i famigliari del Dottor Gallizzi.

In una sala Consigliare strapiena di cittadini,Sindaci,personaggi politici proveniente da tutta la Provincia è stato proiettato un video nel quale Gallizzi racconta le vicende della costruzione e dell’apertura della strada a scorrimento veloce Ionio Tirreno e i suoi retroscena.

Subito dopo la Senatrice Stefania Craxi,figlia del leader socialista Bettino ,in video collegamento, ha voluto omaggiare l’ex Sindaco di Maropati “il quale è stato uno dei primi a intitolare una Piazza a Craxi “,inagurata proprio dalla figlia.

Aldo Polisena,organizzatore dell’evento e Presidente dell’Associazione dedicata al Partigiano Franco Sergio (Alioscia),dopo aver letto un messaggio dell’Onorevole Sandro Principe con il quale definisce Gallizzi “politico del fare”, ha tracciato un profilo dell’uomo politico ,ricordando che la “memoria ci permette di tramandare alle nuove generazioni,avvenimenti e storie che sono stati fondamentali per la nostra storia”

“Gallizzi è stato un vero protagonista delle vicende di questa terra dal dopoguerra in poi”.

Fu sindacalista e ha guidato le lotte delle raccoglitrice di olive,dirigente del PSI ,membro del Comitato centrale Nazionale,Assessore e poi Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, negli anni ottanta e infine,in età avanzata fu Sindaco per due legislature del Comune di Maropati.

“Si deve a lui l’apertura della Superstrada Ionio Tirreno, da lui inagurata nel 1989 ,con un anno di anticipo sui tempi di consegna;si deve a lui la costruzione di diversi Istituti scolastici in tutta la Provincia;si deve a lui il completamento della Diga sul Metramo e la costruzione del Porto di Gioia Tauro”.

Il Sindaco ,Professore Rocco Ciurleo ,che vanta una parentela con il Dottor Gallizzi, si è dichiarato soddisfatto per la grande partecipazione è ha dato il benvenuto a tutti e soprattutto a coloro che sono venuti da fuori per rendere omaggio al “nostro illustre compaesano”.

“Ma Gallizzi-come ha ricordato l’onorevole Candeloro Imbalzano-era uomo di cultura e il suo gioiello, che preservava gelosamente, era la Fondazione Fortunato Seminara”.

Il Vice Sindaco di Galatro ,Carmelo Panetta ha ricordato alcuni avvenimenti riguardo la sanità nella Piana e lui medico della gente ,”resterebbe esterefatto della grave situazione esistente oggi”.

Il Dottore Francesco Tropeano,il quale ha lavorato due anni nel suo studio medico,ha evidenziato come Gallizzi non ha mai rinunciato alla sua professione di Medico” al servizio di tutti,lavorando dodici ore al giorno”.

Francesco Cuzzola,ex Sindaco di Riace e Assessore Provinciale per cinque anni, ha affermato che “Gallizzi è stato il migliore Presidente dell’Amministrazione Provinciale che abbiamo avuto”.Michele Conia ,Sindaco di Cinquefrondi e Consigliere delegato della Città Metropolitana ,ha portato i saluti del Sindaco facente Funzioni Carmelo Versace e Francesco Cosentino ,Sindaco di Cittanova e Presidente del Comitato dei sindaci “Città degli ulivi”, ha voluto testimoniare come “proprio oggi mancano, in politica queste figure di coraggiosi combattenti.”

Domenico Scarfò ha ricordato l’amore che Gallizzi aveva per Maropati ,tantè ,che quasi ottantenne,volle candidarsi a Sindaco.Poi Scarfò ha ricordato la sua collaborazione al giornaletto locale,stampato da Gallizzi,dal titolo “Maropati …e d’intorni”.

Dopo un breve saluto di Francesco Belziti di Cinquefrondi e Carmelo Catalano di Mammola,è intervenuto il Professore Vincenzo Pisano,che fu molto legato a Gallizzi e ha voluto ricordare avvenimenti che li hanno visti protagonisti

“Gallizzi-ha sostenuto Pisano-era come lo abbiamo visto nel filmato:coraggioso nel portare avanti le sue battaglie a favore della nostra gente”.Ha preso quindi la parola il Senatore Franco Crinò ,il quale ha voluto ricordare la forza di una figura fiera e combattente che poteva dare l’impressione,che nelle sue battaglie,si potesse collocare al di fuori della Legge,ma invece era rispettoso della Legge e delle Istituzioni.

L’Onorevole Saverio Zavettieri ha evidenziato come “questa grande partecipazione di stasera ci conferma l’amore e la stima che la gente ha verso Gallizzi”.

“Sono stato a suoi funerali tre anni fa e non potevo mancare all’invito delle figlie Maria,Rita e Romina ,anche perché ho condiviso con Vincenzo tante vicende politiche come quella che ha portato , in uno scambio con la Democrazia Cristiana, all’elezione del Presidente Socialista all’Amministrazione Provinciale e di un Democristiano al Comune di Reggio Calabria.”

Infine ha preso la parola la più giovane delle figlie,la Dottoressa Romina che ,di fronte a tutti i familiari,molto emozionata ha ringraziato tutti per la stima e per l’affetto e ha voluto ricordare come suo padre,figlio di contadini ,ha lottato e si è affermato in politica e nella professione perché ha sempre creduto nel riscatto della nostra terra”.

“E’ stato un padre poco presente ,ma non assente,ma ,con noi ,è stato amorevole ma molto severo ed esigente e ci ha spronati a studiare e mettersi al servizio dei più bisognosi e così abbiamo fatto tutte tre sorelle, proprio per rispetto a lui”.

Infine il Sindaco Ciurleo ha annunciato la volontà dell’Amministrazione Comunale di intitolare una strada al Dottore Gallizzi.