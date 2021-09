Salvini ha annunciato di querelarmi per avere detto che in Calabria chi vota Lega vota la ndrangheta e che fino a poco tempo fa i leghisti ci chiamavano terroni e puzzolenti.

Caro Salvini, ti ricordo che quando in Padania pascolavate pecore e buoi, qui in Calabria c’erano un certo Pitagora e la Magna Grecia. Noi siamo questi e non i figli dei Mancuso, dei Lanzino e dei Grande Aracri di merda! Che ora mi querelino anche loro insieme a Te.

Per questo il fesso sei Tu, caro Salvini e i Calabresi che votano Lega!!! Un calabrese che vota Lega é contro natura, é come mettere il pecorino sulla nutella.

Anche Salvatore Borsellino, fratello di Paolo – che ha affermato “la Lega in Calabria imbarca ex inquisiti per ndrangheta” – é un fesso?