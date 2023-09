Tajani “Partenariato con la Cina più importante di Via della Seta”

ROMA (ITALPRESS) – “Il partenariato strategico abbraccia tanti settori ed è quindi più importante di singoli accordi bilaterali quali la Via della Seta, memorandum che dal nostro punto di vista ha prodotto fin qui risultati non soddisfacenti in termini di esportazioni ed investimenti. Ho comunque detto agli interlocutori cinesi che il Governo deciderà la propria posizione dopo aver ascoltato il Parlamento”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il question time alla Camera tornando sui risultati della sua recente visita in Cina.

Il ministro ha poi annunciato che “nei prossimi mesi ci saranno diverse missioni in Cina di esponenti del Governo che culmineranno con la visita del presidente del Consiglio e con quella il prossimo anno del capo dello Stato in occasione dei 700 anni della morte di Marco Polo. Questo anniversario simbolico offrirà l’occasione per valorizzare anche la cooperazione culturale”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –