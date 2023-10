Tajani “In Italia nessun rischio imminente di attentati”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia sta facendo tutto ciò che serve per garantire la sicurezza dei suoi cittadini, a partire da quelli di religione ebraica. L’Italia non sottovaluta i rischi, ci saranno controlli su coloro che arrivano tramite immigrazione regolare e irregolare. Non ci sono rischi imminenti ma nulla va sottovalutato. Non bisogna drammatizzare ma neanche sottovalutare. Le nostre forze dell’ordine e i nostri servizi di sicurezza sono a lavoro”. A dirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervendo su RTL 102.5

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).