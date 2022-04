Partita ufficialmente “Taurianova Legge”. Oggi c’è stato il taglio del nastro da parte del sindaco Roy Biasi e di tutta la giunta comunale. Presenti il sindaco di Scido Giuseppe Zampogna e il consigliere regionale Giovanni Arruzzolo.

La manifestazione ideata dal compianto Luigi Mamone e che negli anni passati ha avuto un grande successo e che purtroppo per l’emergenza pandemica ha dovuto subire uno stop.

Il sindaco Biasi nel discorso di inaugurazione ha posto l’accento sul ritorno alla normalità dopo un “periodo frustrante”, e su una città che sforna talenti a tutti i livelli, come Enza Petrilli, Federico Sposato, e la scienziata Maria Teresa Caccamo. Oltre al pizzaiolo Garreffa e Mangano per le sue creazioni di orto sugli alberi. Tutti quanti rappresentano un “rinascimento della città”.

Il sindaco poi ha ringraziato la giunta che lo coadiuva nella sua attività amministrativa, in particolare l’assessore alla cultura Maria Fedele.

Dopo la cerimonia di inaugurazione, avvenuta nella biblioteca comunale, si è dato inizio con il primo appuntamento con la presentazione del libro di Vito Teti, “La Restanza” di Vito Teti presso la Chiesa del Rosario.

Programna Taurianova Legge 2022