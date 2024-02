Tagliati o non finanziati oltre il 50% dei progetti di gran parte dei comuni calabresi dai fondi Pnrr

Tantissimi i comuni che in Calabria hanno avuto definanziato i fondi del Pnrr

La nota del pettegolo

Un disastro, illusione, abbandonati da una classe politica romana e locale che in questi anni hanno perso l’occasione di riscattarsi dai fallimenti politici e amministrativi. Gran parte dei comuni hanno ricevuto la risposta di non ammissione delle schede presentate . Una riflessione ad alta voce la dobbiamo fare, le schede presentate erano scatole vuote, senza un’idea progetto. Questa è la classe politica che ci meritiamo. Se in Calabria quasi il 60% dei calabresi non è andata a votare alle elezioni regionali, una ragione ci sarà…