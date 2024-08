Una delle vocalist più importanti del panorama mondiale, il deejay selezionato da David Guetta per infiammare l’Ushuaia di Ibiza e una coppia di dj e producer da milioni di streaming che dopo aver fatto ballare il Tomorrowland, il MisteryLand e l’Ultra promette di far scoppiare di felicità i cuori del pubblico del LeClub di Locri.

E’ tutto pronto nel cuore del profondo sud per una delle serate più attese del panorama clubbing del mezzogiorno d’Italia: è arrivato il Sunset Festival, lo spettacolo all’interno del quale l’11 agosto il Le Club di Locri ospiterà Fedde Le Grand, Mr. Belt & Wezol e Sophie and the Giants, in una serata che dopo il main event dello scorso anno con Bob Sinclair promette di riaccendere ancora una volta i riflettori delle maggiori testate internazionali sul Le Club.

Mr Belt & Wezol, duo olandese composto da Bart Riem e Sam van Wees, sono noti per il loro sound innovativo che combina house e future funk. Con un infinito elenco di successi alle spalle, sono tra i DJ più apprezzati sulla scena internazionale. Le loro esibizioni sono caratterizzate da una grande energia e da una capacità unica di far ballare il pubblico, trasformando ogni serata in un evento memorabile. La loro abilità nel mescolare vecchi classici con nuovi beat crea un’atmosfera unica, che li rende protagonisti di festival e club di tutto il mondo.

Insieme a loro Fedde Le Grand, uno dei più talentuosi deejay di tutta Europa, selezionato da David Guetta per infiammare il lunedì dell’Ushuaia di Ibiza, una delle serate cult più importanti del clubbing internazionale: il dj e produttore olandese, nome di punta della house internazionale, è da anni costantemente sui main stage dei principali festival internazionali.

Main event della serata Sophie and the Giants, il progetto musicale guidato dalla talentuosa vocalist Sophie Scott, già conosciuta per il suo lavoro con i Purple Disco Machine. Sophie and the Giants hanno conquistato il pubblico con il loro mix di indie pop ed energia contagiosa. Con una voce potente e un carisma naturale, Sophie Scott ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel panorama musicale contemporaneo. Il suo sound fresco e innovativo ha rapidamente scalato le classifiche, portandola a esibirsi nei più importanti festival internazionali. Proprio per questi motivi, il Sunset Festival dell’11 agosto rappresenta uno dei principali appuntamenti dell’estate calabrese: tre artisti internazionali che negli anni hanno dimostrato tutta la loro qualità reinventandosi sempre e aggiungendo nuovi appassionati alla folla di chi li segue.

I biglietti per la serata dell’11 agosto con Mr Belt & Wezol e Sophie and the Giants al Le Club sono disponibili in prevendita sulla piattaforma TicketSms al link https://www.ticketsms.it/event/Sunset-Festival-Le-Club-11-08-2024