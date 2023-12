Si è svolta con grande successo la seconda edizione del premio “Piaceri & Sapori”, ideato e organizzato dall’editore e produttore radiotelevisivo Graziano Tomarchio. L’evento, che si è tenuto lo scorso 26 novembre presso l’incantevole location di Villa Blanche a Mortara di Pellaro, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti, realtà aziendali e associazioni calabresi che si sono distinte per il loro impegno e la loro professionalità.

La serata, condotta in modo egregio dalla giornalista Dominga Pizzi, nota conduttrice del format da anni è stata caratterizzata da momenti di grande emozione e coinvolgimento. I premiati, infatti, hanno ricevuto i loro riconoscimenti con grande orgoglio e soddisfazione, ringraziando gli organizzatori per l’opportunità di essere stati scelti.

Durante l’evento sono stati dati anche dei Riconoscimenti.

Tra i premiati, figurano varie aziende tra cui ATTINA e FORTI, i fratelli Pino e Nino Falduto, STAR BUS di Domenico Soldano, Sircurpiana di Gino Muratore, Spina Santa di Bruno Autelitano e Villa Blanche della famiglia Mercurio

Nel settore della ristorazione lo chef Giovanni Surace del ristorante A’LUARA, ristorante LA COLLINA di MIMMA la chef e Franco Matina, Trattoria Ciccino il Villeggiante di Diego Morabito

Continuando sono stati premiati Stella Fiorino della Pasticceria Fiorino, Cetta Cuppari Dolce Tiffany, Pierluigi Ravese del Bar Garden e ancora il giornalista Emilio Buttaro il parrucchiere e hair stylist Salvatore Clemensi la make-up artist ed estetista Maria La Scala la violinista Maria Rosaria Fiumara che ha allietato la serata, l’inventore dell’orto in verticale Francesco Mangano il bar tender Carmelo Martino la storica bottega di Francesca Furina

Il presidente dell’associazione APS CHIANALEA Mimmo Bova, il presidente della proloco nel cuore Nello Stranges, il presidente dell’associazione Amici del Palco Giacomo Carioti.

Inoltre è stato conferito un PREMIO ONORARIO al compianto Antonio Ranieri dei Cantieri Nautici Ranieri ritirato dai figli.

Quest’anno il PREMIO SPECIALE è stato dato al DOLCE CAPRICCIO di Melina e Pino Ficara

Il premio “Piaceri & Sapori” si conferma, dunque, un evento importante che valorizza le eccellenze calabresi e contribuisce a promuovere il territorio.

Le parole di Graziano Tomarchio

“Sono molto soddisfatto dell’esito di questa seconda edizione del premio “Piaceri & Sapori” – ha dichiarato Graziano Tomarchio -. L’evento è stato un successo sotto tutti i punti di vista, sia per la partecipazione che per la qualità dei premiati. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata, in particolare la giornalista Dominga Pizzi per la sua bravura e professionalità”.