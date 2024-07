Comune Gioia Tauro

Avviso alla cittadinanza.

STATO DI ALLERTA STROMBOLI Il dipartimento della protezione civile ha annunciato che il livello di allerta per il vulcano Stromboli e passato da arancione a rosso. Ogni evoluzione dell’attività vulcanica c di interesse per la popolazione sarà tempestivamente comunicata ai cittadini dagli uffici comunali.