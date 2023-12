“Nonostante l’accelerazione impressa dal Presidente Occhiuto per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi Ospedali di Palmi e di Vibo, che dopo un quindicennio sono tornati ad essere dei progetti reali e non solo delle promesse sulla carta, restano alcuni nodi di carattere burocratico che dovrebbero essere risolti con l’arrivo dell’anno nuovo in modo da permettere la ripartenza dei lavori. In Terza Commissione Sanità è stato audito nella seduta odierna l’ing. Gidaro Dirigente del Settore Edilizia sanitaria ed investimenti tecnologici della Regione Calabria che ha illustrato lo stato dell’arte dei due progetti e le prossime tappe”.