L’intimidazione subita dal sindaco di Crosia, Antonio Russo, supera ogni limite del vivere civile. In tempi difficili per amministratori locali e politica, gesti del genere sono ancora più intollerabili perché dovrebbero prevalere il bene comune e i valori positivi. Ci troviamo di fronte ad un attacco alle istituzioni e non possiamo tacere. Condannando aspramente il vile atto, esprimo solidarietà al sindaco Russo, convinta che non indietreggerà di un solo millimetro nella sua mission di amministratore davanti alle difficoltà. A lui ed alla sua famiglia la mia vicinanza.