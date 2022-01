“Sono molto soddisfatta dell’incontro che ho avuto, nei giorni scorsi, con una delegazione dell’Associazione Pescatori Marina di Schiavonea. Un sodalizio costituito da donne e uomini che hanno fatto dell’attività ittica una ragione di vita prim’ancora che una professione, una realtà aggregativa fortemente radicata sul territorio e che ben rappresenta le istanze del borgo marinaro di Schiavonea, la sua orgogliosa storia, le sue vivide tradizioni, il suo mondo della pesca così ricco d’umanità, competenza, valori. Una risorsa per tutta la città di Corigliano Rossano e l’intero comprensorio della Sibaritide alla quale, come rappresentante istituzionale del territorio, non posso che guardare con attenzione, rinnovando il plauso e la massima disponibilità per portare avanti comuni istanze di sviluppo dell’area portuale”.

È quanto dichiara, in una nota, l’onorevole Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“Numerose e importanti le questioni affrontate nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima cordiale e all’insegna dell’unità d’intenti. Tutti concordi nell’esprimere la volontà di conseguire proficui risultati per il Porto di Corigliano Rossano, un’infrastruttura che può e deve fungere da vero e proprio volano di sviluppo per il territorio. Da tale confronto – aggiunge Straface – sono emerse idee, progetti, proposte collaborative che ciascuno, nel rispetto dei ruoli, può e deve intraprendere per vedere realizzare il suddetto comune obiettivo. Si è trattato, sicuramente, solo del primo momento di una fattiva collaborazione che mi vedrà sempre protagonista, per ciò che riguarda il mio ambito istituzionale di pertinenza, affinché le istanze portate avanti dall’Associazione Pescatori Marina di Schiavonea, con coraggio e determinazione, vedano finalmente la luce nell’interesse di tutta la comunità e degli operatori del settore, così vitale per l’economia locale e per numerose famiglie dei nostri concittadini”.