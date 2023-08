STRAFACE: ESCLUDO CATEGORICAMENTE LA MIA CANDIDATURA A SINDACO DI CORIGLIANO-ROSSANO

“Nonostante i tanti attestati di stima che ricevo quotidianamente devo ribadire una volta per tutte che non ho alcuna intenzione di candidarmi a Sindaco di Corigliano-Rossano”.

Queste la risposta dell’On. Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative alle indiscrezioni uscite a mezzo stampa che la indicano come candidata alle amministrative 2024 per il centrodestra.

“Ho scelto di rappresentare il mio territorio in Regione perché sono sicura dell’ottimo lavoro che il Presidente Occhiuto sta portando avanti e porterà nei prossimi anni, fra l’altro occupandomi di sanità che è un settore nevralgico e per il quale mi sto spendendo con tutte le mie forze. Sono tanti i cittadini che mi chiedono di tornare alla guida della mia città, ma credo di dover onorare il mandato conferitomi lavorando al meglio delle mie possibilità nel contesto regionale. Smentisco dunque quanto letto sulla stampa, non sarò io la candidata a Sindaco del centrodestra alle prossime comunali”.