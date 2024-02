STRAFACE: AUGURI AL NEO VICE SEGRETARIO NAZIONALE DI FORZA ITALIA OCCHIUTO

“Il Congresso di Forza Italia ha sancito l’elezione a Vice segretario nazionale di Roberto Occhiuto. Un risultato molto importante che sancisce la leadership di Occhiuto a livello nazionale e proietta la Calabria su scenari politici importanti.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!



Forza Italia in Calabria ha dimostrato di saper esprimere una classe dirigente di qualità, capace di governare a tutti i livelli e oggi ci riempie di orgoglio vedere ai vertici nazionali un esponente politico che tanto sta dando alla nostra regione.

Al Presidente Occhiuto faccio i miei migliori auguri di un proficuo lavoro sulla strada del consolidamento di Forza Italia che è sempre più punto di riferimento per il riformismo moderato e liberale in Calabria e in Italia”.