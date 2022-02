“Era ora! Basta incompiute, basta chiacchiere, stop a disagi, pericoli e spopolamento. E’ arrivato, finalmente, il momento tanto atteso da tutti. E’ arrivato il momento di agire. E bisogna farlo al più presto, per ridare fiducia e speranza ad un territorio che attende una infrastruttura da molto, troppo tempo, e che dodici anni dopo l’inaugurazione del primo tratto, si trova ancora a metà percorso. Per questo esprimo grande soddisfazione e compiacimento per la notizia del finanziamento di 20 mln per il completamento della Campo Calabro – Fiumara – San Roberto, annunciato dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto all’interno della Conferenza Stampa di Sabato 12 Febbraio 2022 presso l’é Hotel di Reggio Calabria”.

Lo afferma Fortunato Calabrò, Assessore del Comune di Fiumara e Vicepresidente dell’Associazione Politica “CambiaMenti.

“Una notizia che non ci lascia sorpresi e che conferma – dice Calabrò – la bontà del percorso che abbiamo avviato in questi anni, lavorando, spesso anche sottotraccia, con l’obiettivo di rilanciare il territorio e fornire risposte ai cittadini”.

“Premiato – aggiunge – il lavoro quotidiano di mediazione con i rappresentati di tutte le istituzioni e che, grazie al fattivo impegno dell’Onorevole Francesco Cannizzaro, sempre attento alle esigenze della nostra vallata (come già fatto in occasione della manifestazione pubblica del 25 Ottobre 2018 organizzata dall’allora Sindaco Vìzzari sul territorio di Fiumara), può rivelarsi oggi certezza, più che speranza, per il futuro prossimo”.

“Il completamento dell’infrastruttura – dice ancora – è sempre stato una nostra prerogativa. Riteniamo, infatti, da sempre, che non si possa prescindere dalla realizzazione di questa incompiuta, per poter dare nuova linfa ai Comuni dell’intera area della Vallata del Catona. I benefici che la realizzazione di questa arteria porterebbe sono sotto gli occhi di tutti e non intendiamo rinunciare, così come mai abbiamo rinunciato, alla voglia di vederla compiuta”.

“Frequentemente, infatti, – continua l’Assessore Calabrò – sulla stessa scia del Sindaco di San Roberto Micari – siamo costretti a confrontarci con la drammaticità del vivere quotidiano. Un temporale, un’allerta meteo si trasformano in qualcosa di incredibilmente pericoloso. Soprattutto se si pensa ai pullman pieni di ragazzi, di nostri figli, che ogni giorno, per poter frequentare le scuole del centro della Città Metropolitana, sono costretti a viaggiare lungo questi tornanti pieni zeppi di insidie e pericoli. E così i cittadini continuano a soffrire disagi, correre pericoli lungo il tragitto della vecchia provinciale e vivere senza una prospettiva di sviluppo turistico ed economico di cui il territorio potrebbe beneficiare. È per questo che non possiamo più attendere, si tratta di difendere il nostro diritto alla mobilità, il nostro diritto alla sicurezza. È un chiedere con forza di realizzare 3 km per sostituirne 7 di inferno, curve, frane e allagamenti. È portare a termine ciò che solo in parte è stato realizzato. ”.

“Ma da oggi, grazie al Finanziamento di 20 mln di Euro, da parte delle Regione Calabria che ha riprogrammato i fondi del Psc, deve iniziare un nuovo percorso che ci dovrà vedere tutti impegnati in un’unica direzione: il completamento di questa infrastruttura vitale per il territorio. Lo dobbiamo ai nostri figli, ed alla nostra terra. Lo dobbiamo fare per cancellare l’isolamento, per portare cultura e legalità”.

È qualcosa che nasce per la gente, con la gente.

“Per questo, quello di oggi – conclude l’Assessore Calabrò – è un piccolo, importante e decisivo passo nella direzione giusta. Noi ci siamo, ci siamo stati e ci saremo sempre, finchè non ci cammineremo sopra, per poter dire “ce l’abbiamo fatta” insieme a tutti coloro che con noi ci hanno sempre creduto.