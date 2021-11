Di Clemente CORVO

“Storie ,testimonianze e analisi …dalla violenza di genere al femminicio”

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza di genere .

Croce Rossa Italiana Comitato di Gioia Tauro insieme al Lions Club Gioia Tauro –Piana presieduta dall’ avv.’Ferdinando Iacopino, il Comune di Gioia Tauro guidato dal Cap. Aldo Alessio e l’ente di alta Formazione Promethes riconosciuto dal Miur diretta dalla dott.ssa Graziella Mazza .

Hanno organizzato il convegno: offrendo una lettura trasversale, su “Storie, testimonianze e Analisi,dalla violenza di genere” attraverso paradigmi e dati nosografici sulla scienza forense, partendo dalla deontologia professionale, analisi comportamentale dei maltrattanti, analizzando tipologie le di violenze: Fisica,psichica,domestica ed economica ,fino ad arrivare alla privazione della libertà verso donne, perpetrate da vari regimi nel mondo spingendoci poi sul tema del neo schiavismo, della tratta di donne connessa a gruppi criminali dalla matrice transazionale

Il convegno inizia con i saluti Istituzionali del Sindaco Aldo Alessio, seguono in apertura i saluti dell’avv Ferdinando Iacopino presidente Lions Club – del Dott. Giuseppe Ribuffo presidente zona 26 Distretto Lions 108 Ya conclude i saluti, Massimo Serranò presidente XI Circoscrizione Distretto Lions 108 Ya;

Croce Rossa..dice la presidente del Comitato di Gioia Tauro,”ha come principio cardine quello dell’umanità, che uno dei 7 Principi fondanti della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale, ossia si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze, far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute, senza alcuna distinzione di genere. La violenza di genere rappresenta nella società odierna ,una vera e proprio piaga sociale . Croce Rossa Italiana è contro ogni forma di violazione dei diritti umani . I 7 Principi sono la nostra guida del nostro vivere quotidiano continua Ursida ,ci impongono di coinvolgere ,istituzioni servizi sociali e tutti i settori sella società civile per creare reti , per essere parte attiva contro ogni forma di violazione dei diritti umani. A supporto delle donne vittime di violenza di ogni genere . Poiché non deve esistere nessuna forma di tolleranza alle violenze. .La dott.ssa Ursida ,pone l’ importanza sulle vittime invisibili,i gli orfani del femminicidio a cui spenti i riflettori dei media nessuno rivolge attenzione. Essi porteranno sempre la loro autobiografia dei segni indelebile.

Presenti tra i relatori il Prof Sergio Caruso criminologo, direttore di master di criminologia clinica e forense, la Giornalista Fabrizia Arcuri coautrice del Libro “Sangue del mio Sangue” testimone di una autobiografia del dolore essendo una nipote di una delle vittime.

La D.ssa Rossella Loprete, assistente sociale ,impegnata nella discussione e la tutela dei minori vittime di violenza assistita;

Dott.ssa Maria Esposito ,psicologa ,sessuologa trattato come la violenza sessuale ha un profondo impatto sulla salute fisica e mentale della donna che la subisce;

Dott Graziella Mazza, psicologa, psicoterapeuta, esperta di analisi del comportamento e psicologia motivazionale…FORMAZIONE PROMETHES

Apprezzato il Video- poesia “Dentro il Burqa” della dott.ssa Anna Maria Deodato poetessa e scrittrice.L’intervento del dott. Domenico Romeo , criminologo sul neo schiavismo, della tratta di donne connessa a gruppi criminali dalla matrice transazionale.

La violenza contro le donne è problema di sanità pubblica una violazione dei diritti umani

La violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. Le conseguenze possono determinare per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli. I bambini che assistono alla violenza all’interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento. Gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell’intera comunità.

La dott.ssa Ursida moderatrice del convegno conclude,affermando quanto sia importante la formazione per gli operatori che si approcciano con le donne maltrattate , per il supporto e l’ orientamento , il lavoro in rete,con istituzioni servizi Sociali e forze dell’ ordine. Come sia necessario proseguire verso forme di Prevenzione ,con progettualità che coinvolgono le agenzie educative primarie come la famiglia e la scuola. Come sia fondamentale colmare il vuoto normativo per le “vittime Invisibili”gli orfani speciali,e piani di riabilitazione per i maltrattanti.