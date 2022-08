Una vera e propria odissea, che termina dopo tanto tempo con un lieto fine: è la storia di un padre, Benjamin Mark, cinquantenne di origini ghanesi che, dopo due anni di tormentate vicende, riabbraccia finalmente i suoi due figlioletti. Tutto ha inizio nell’agosto del 2020, quando Benjamin Mark si accorge che la compagna ha prelevato i bambini – di allora 5 e 3 anni – dalla loro abitazione e, senza il suo consenso, si è allontanata da Rosarno (RC) mettendosi in viaggio. La donna viene denunciata per sequestro di persona a scopo di estorsione e quindi rintracciata con i bambini, prima in Campania e poi, con l’intervento del consolato del Ghana, nel nord della Spagna, dove nel frattempo si era spostata arbitrariamente. Benjamin Mark, intenzionato a far ritornare a casa i bambini, viene prontamente assistito e sostenuto dall’avvocato Daniele Calipa del foro di Palmi (RC), il quale mette in atto tutto l’iter giudiziario per il rientro dei bambini presso la propria casa di Rosarno, rivolgendosi al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile, e facendo subito scattare la Convenzione dell’Aja. Grazie al fervido e corposo lavoro documentale del giovane avvocato, le autorità spagnole (che hanno incardinato un procedimento a carico della donna) dispongono finalmente l’immediato rientro a casa dei minori. La madre, una volta messo piede in Italia, fa nuovamente perdere le proprie tracce, ma grazie ad una nuova querela viene definitivamente rintracciata. Così, nella giornata di lunedì 8 agosto, l’uomo e i suoi bambini si sono finalmente incontrati nei locali del Comune di Rosarno, alla presenza degli assistenti sociali e dell’avvocato Daniele Calipa. Con grande commozione Benjamin Mark ha così potuto riabbracciare i suoi figlioletti, adesso cresciuti, in un momento di tenerezza negato per troppo tempo. I bambini rimangono attualmente con la madre, nell’attesa del pronunciamento dei giudizi nel merito.