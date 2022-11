Sembra un lontano ricordo da quando Di Maio si affacciò da quel balcone affermando che la povertà “era stata sconfitta” con il varo del Reddito di Cittadinanza. Ma oggi con la vittoria della Destra Destra le cose sono cambiate e la premier Giorgia Meloni che in campagna elettorale aveva dichiarato che “Il reddito di cittadinanza va cancellato perché non ha funzionato”, nei fatti porta sul tavolo con ferma convinzione quello che nei fatti era lo slogan di questa compagine politica, ovvero che la “pacchia è finita”. Nei fatti la premier lascerà, almeno nelle sue intenzioni, la protezione con il RdC a chi non può lavorare.

Per il resto sembra che ci sarà, come hanno battuto alcune agenzie e giornali in queste ultime ore, una proroga di sei o otto mesi e poi stop per chi potrebbelavorare, ovvero per chi ha un’età tra i 18 e i 59 anni!

La premier di Destra Meloni sembra decisa a voler dare un forte segnale di discontinuità con il passato e porre le basi per una politica basata sul rigore, tipica delle forze di destra.

I conti devono quadrare e molte questioni non saranno realizzate anzi, alcune restano un miraggio come la proposta berlusconiana delle pensioni minime a mille euro, ma resta sul tavolo della discussione la proroga dei bonus edilizi anch’essi destinati ad una triste sorte.

Però sull’epilogo del Reddito di Cittadinanza sono tutti d’accordo nella maggioranza, sarebbe stato strano il contrario, non avevamo una forza di Destra al governo (grazie alla Sinistra).

E poi c’è l’accordo sul contante a 5 mila euro che accontenta tutti.

Adesso tocca capire dopo queste politiche oramai tipicamente della Destra che ha nel suo DNA il rigore, l’ordine e la tolleranza zero, quali saranno le posizioni dell’opposizione delle forze di Sinistra come il Partito Democratico se ancora discuterà sui massimi sistemi o sulla beneficità del finocchio di timpa oppure inizierà una vera azione di opposizione, dura e coraggiosa contro questa destra, rispolverando i vecchi valori che l’hanno segnata nel tempo con la sua storia. Certo è che in campagna elettorale, la vera “forza proletaria” si è rivelato il M5S di Giuseppe Conte che ha risollevato le sorti di un movimento quasi finito e che l’ha rinvigorito. Allo stato attuale viste le proposte possiamo dire, tra difesa del RdC, Bonuz e guerra in Ucraina, le udee di Sinistra hanno un “cielo stellato”, occorre capire adesso quanto sarà credibile la “forza morale”.

(GiLar)