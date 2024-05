Riceviamo e pubblichiamo

Non è assolutamente nostra intenzione in questo particolare periodo fare polemiche, ma dato che veniamo continuamente tirati in causa e additati come “terroristi” non possiamo esimerci da dare delle informazioni chiare ai cittadini che meritano da parte nostra la maggior trasparenza possibile.

In merito alla comunicazione da parte della prefettura al Comune di Gerace di cui alleghiamo foto, la richiesta inviata al Comune e alla Prefettura da parte dei consiglieri di minoranza Cusato, Lizzi, Macri e Varacalli, altro non è appunto che una richiesta di convocazione del consiglio comunale, come previsto nella funzione e nei diritti di un consigliere comunale ( anche quando di minoranza!) Precisiamo che “la minoranza consiliare, da che mondo é mondo, ha tra le sue prerogative, il compito di vigilare sul buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa messa in atto dall’organo esecutivo (giunta comunale) come, tra l’altro, prevede l’art. 43 TUEL ossia < >

Che poi questa amministrazione in carica ormai abbia come modus operandi quelli di considerare sbagliato a priori, o addirittura un atto terroristico qualunque azione venga intrapresa da chi apertamente non li appoggia nell’attuale campagna elettorale questo è un altro discorso.

L’urgenza in questo momento è proprio dovuta al periodo particolare che vive la città tra campagna elettorale e PNRR, poi se per loro è prassi lasciare questo genere di cose a metà anche a ridosso della campagna elettorale, come fatto in precedenza nel 2011 quando Galluzzo da sindaco lasciò proprio questo in sospeso e chi subentrò come sindaco, in questo caso Varacalli, si fece carico di portare a termine l’approvazione del rendiconto di gestione per garantire il corretto andamento dell’amministrazione.

Ricordiamo al F.f. Galluzzo e alla sua compagine che forse dovrebbero guardarsi nello specchio prima di accusare altri di allarmismo, considerando che c’ è differenza tra chi prende le giuste misure o fa le giuste segnalazioni per qualcosa che NON FUNZIONA ( perché non tutto funziona purtroppo come invece qualcuno sostiene durante i dibattiti televisivi) e che forse sono proprio loro a fare campagna elettorale basata sul terrorismo, dato che quello che sanno dire continuamente è che solo loro hanno le capacità di fare bene e qualora dovessero perdere chiunque andrà al loro posto non avrà le capacità di lavorare.

La domanda ora è chi fa allarmismo con chi ?