Stella d’oro del Coni all’Italpress, Schifani “Motivo d’orgoglio per la Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “La Stella d’oro al merito sportivo che il Coni ha assegnato all’Italpress è motivo d’orgoglio per la Sicilia, considerato che si tratta di un’agenzia di stampa con sede a Palermo. Al direttore Gaspare Borsellino, fondatore dell’Italpress, e a tutti i giornalisti vanno i miei migliori auguri per il prestigioso riconoscimento che conferma la capacità professionale e premia la qualità dell’informazione sportiva fornita al servizio della collettività”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Soddisfazione, tra gli altri, anche da parte del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla: “Esprimo le mie più vive congratulazioni a Gaspare Borsellino per la Stella d’oro al merito sportivo assegnata dal Coni all’agenzia di stampa Italpress, da lui fondata e diretta. Un prestigioso riconoscimento che onora anche Palermo, quale sede dell’agenzia, e che premia impegno e professionalità giornalistica da tanti anni a servizio dello sport. Al direttore e a tutta la squadra di Italpress rivolgo la mia stima e auguro un prosieguo dell’attività verso ulteriori e importanti traguardi”, sottolinea Lagalla in una nota.

foto Italpress

(ITALPRESS).