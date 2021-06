A Lazzaro, nei giorni scorsi i Carabinieri hanno arrestato F.L.G., 31enne del posto, di origine boliviana, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato di autovettura.

Dapprima la denuncia sporta dal legittimo proprietario del mezzo presso la stazione carabinieri di Reggio – Modena, poco dopo la telefonata della compagnia assicurativa che indicava la località risultata dal sistema di geolocalizzazione installato sull’autovettura.

Nell’immediatezza poi, gli accertamenti avviati dai militari dell’Arma, che si sono dimostrati determinanti per l’identificazione del responsabile, in breve tempo.

Nello specifico, a seguito di approfondite ricerche effettuate a largo raggio su tutto il territorio, i carabinieri della stazione di Lazzaro, hanno sorpreso il giovane poi finito in manette, all’interno del cortile della propria abitazione, in località San Cipriano di Motta San Giovanni, intento a verniciare la carrozzeria del veicolo – che dopo l’azione furtiva aveva pensato bene di parcheggiarla lì, lontano da occhi indiscreti- con delle bombolette spray di colore verde e blu, allo scopo evidente di renderlo “irriconoscibile”.

Dai contestuali accertamenti, l’autovettura è stata individuata proprio con quella oggetto di furto ed è stata così poco dopo restituita al legittimo proprietario mentre l’uomo, dopo il giudizio direttissimo e la convalida dell’arresto, è stato rimesso in libertà su disposizione dell’autorità giudiziaria.