Ci siamo, l’evento clou dell’estate taurianovese tra poco sarà prossimo al traguardo. Si inizia con la conferenza di presentazione oggi alle 18 presso la dimora storica Villa Zerbi dall’Associazione “Amici del Palco”. Saranno oltre 50 gli artisti provenienti da tutta Italia, dall’Europa e dal mondo che coloreranno la città con i loro gessetti per un evento unico nel suo genere in tutto il meridione, inserito tra le maggiori manifestazioni culturali e artistiche della Calabria e riconosciuto come “EVENTO A CARATTERE REGIONALE” (Legge Regione Calabria n.27 del 4.8.2022) che ogni anno attrae e affascina i visitatori con un tappeto pregiato che riflette la diversità culturale e l’universalità dell’arte dei madonnari che diventano parte delle proprie opere d’arte effimere, quest’anno realizzate sul tema: “Maria, Arte e Sapienza”. L’evento si svolgerà dal 2 al 5 agosto a Taurianova.