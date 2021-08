Dopo il successo della serata inaugurale della Stagione Teatrale estiva, con la commedia “Càsina, o le allegre comari di Plauto”, portata in scena dalla compagnia del Teatro Belli di Antonio Salines con due interpreti d’eccezione come Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini, la Rassegna organizzata dall’Associazione Kalomena, nell’ambito di “Cittanova Estate” promossa dall’Amministrazione Comunale, con il patrocinio della Città Metropolitana e della Regione Calabria, continua con nuove serate di teatro comico con alcune grandi protagoniste nazionali del cabaret.

Nella splendida cornice di Piazza Garibaldi, nel cuore del centro storico di Cittanova, stasera 11 agosto, andrà in scena Debora Villa con lo spettacolo “20 di risate”, mentre domani sera, 12 agosto, sarà la volta di Francesca Reggiani con “Il meglio di…!”.

DEBORA VILLA

Debora Villa, che festeggia con il nuovo Recital Venti di Risate! 20 anni di carriera, sale sul palco con gli sketch che l’hanno resa famosa e amata tra il pubblico.

In scena uno spettacolo che raccoglie il meglio del suo repertorio, dalle gag sull’universo

femminile e sulla varia umanità alle favole raccontate con graffiante cinismo comico.

Passando per Adamo ed Eva, Debora ci racconterà cosa succede ad una donna quando

raggiunge i nannaranannannanni.

Uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni, emozioni co(s)miche, tra favole e cronache,

Debora sarà un’onda travolgente, cinica e intelligente.

Debora Villa fa parte del cast di “Deal with it – stai al gioco” programma in onda tutti i giorni su canale Nove condotto da Gabriele Corsi.

Ogni sabato e domenica mattina conduce con Riccardo Bocca su Rai Radio2 “Maledetta mattina” un programma che diverte e informa con le notizie della settimana. Analisi giornalistiche, battute spietate e ironia a tutto campo per rileggere i fatti più recenti in chiave autorevole e dissacrante.

Biografia

Debora Villa tra televisione, radio, cinema e teatro è riuscita e riesce sempre ad alternare ruoli comici o di conduttrice brillante, a ruoli drammatici in fiction tv. Paolo Rossi, Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Biagio Izzo, Aldo Giovanni e Giacomo, Ricky Tognazzi, Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci, Claudio Amendola, Enrico Bertolino, sono solo alcuni dei grandi artisti con cui Debora ha lavorato.

Significative e importanti sono state le sue partecipazioni a Camera Cafè, le Iene, Così fan tutte, Zelig, Colorado, Pechino Express, Glob, Lilit, Benvenuti a Tavola, I Cesaroni, Alex &Co e questi sono solo alcuni dei progetti ai quali Debora ha partecipato.