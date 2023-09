Stasera al palazzetto di Polistena parte il 1° campionato Nazionale Aics sport in tour.

Prima edizione per la storia Reggina organizzato dai due arbitri Fazzari Vincenzo e Massimiliano Mileto con l’associazione AICS.

Il campionato avrà una durata di un anno e si svolgere il mercoledì e il venerdì con le partite serali. Una grande soddisfazione per la città di Polistena ospitare in campionato Nazionale organizzato da due giovani promettenti nel mondo dello sport.